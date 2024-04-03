أسعار الفسيخ والرنجة بالإسكندرية 2024 في عيدي الفطر وشم النسيم 

شهدت أسعار الفسيخ والرنجة في الإسكندرية 2024 مع عيد الفطر وشم النسيم استقرارًا نسبيًا، بالتحديد بمنطقة العطارين الشهيرة وسط الإسكندرية، التي تعد اشهر أسواق الفسيخ والأسماك المملحة في المدينة الساحلية، والتي يتجه إليها أعين المواطنين خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، وما يتبعه من شم النسيم عقب انتهاء شهر رمضان المبارك.

وأجرت «الوطن» جولة في سوق الفسيخ بمنطقة العطارين للوقوف على أسعار الفسيخ والأسماك المملحة خلال عيد الفطر المبارك، حيث يوجد استقرار نسبي في الأسعار بحسب ما قاله حسن نجم، أحد شيوخ مهنة الفسيخ في الإسكندرية.

‏اسعار الفسيخ في عيد الفطر

ويقول «نجم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار أسماك الفسيخ خلال عيد الفطر تتراوح من 250 جنيهًا إلى 340 جنيهًا حسب الحجم، وذلك كالتالي:

- فسيخ تحت الوسط 250 جنيهًا للكيلو.

- فسيخ وسط 280 جنيهًا للكيلو.

- فسيخ 3 سمكات الكيلو بمبلغ 320 جنيهًا.

- فسيخ سمكتين كيلو بمبلغ 340 جنيهًا.

أسعار الرنجة في عيد الفطر

- رنجة فرز أول كبيرة ببطروخ ناعم 150 جنيهًا.

- رنجة فرز أول كبيرة ببطروخ ناشف 200 جنيه.