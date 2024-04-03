رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

أسعار الفسيخ والرنجة في السويس.. تبدأ من 140 جنيها

كتب:

آية حسنين
04:25 م | الأربعاء 03 أبريل 2024
أسعار الفسيخ

أسعار الفسيخ

يستعد المواطنون لاتناول وجبة من الأسماك المملحة خلال أيام عيد الفطر المبارك، ويبحث البعض عن أسعار الفسيخ والرنجة في السويس، لأنهم يعتبرونها نوعا من التغير بعد انقضاء شهر رمضان.

أسعار الفسيخ والرنجة في السويس

وأشار محمود محمد صاحب محل فسيخ لـ«الوطن» أن أسعار الفسيخ والرنجة في السويس جاءت كالآتي:

- الفسيخ يبدأ من 180 جنيها حتى 300 جنيه على حسب الحجم

- الرنجة تبدأ من 140 جنيها

- يبدأ سعر السردين من 80 جنيها حتى 120 جنيها على حسب الحجم

إقبال على شراء أنواع الفسيخ المختلفة بالسويس

وأوضح محمود محمد أن أسعار الأسماك المملحة تتباين حيث أن أكثر أنواع عليها إقبال هي الفسيخ، والرنجة متوسطة، أما السردين أساسي وأسعاره تختلف على حسب الحجم.

وأضاف أن أكثر الأنواع عليها إقبال من قبل المواطنين هي المتوسطة «الحجم المتوسط من الفسيخ والسردين مطلوب بشكل كبير وسعره بيكون 200 جنيه، وحوالي 100 جنيه للسردين، لكن طبعا الرنجة المبطرخة أكثر نوع مطلوب».

 

اقرأ المزيد:

أسعار الفسيخ والرنجة في شمال سيناء.. تزامنا مع اقتراب عيد الفطر

أسعار الفسيخ والرنجة في الدقهلية.. الكيلو يبدأ من 150جنيها

أسعار الفسيخ والرنجة في الشرقية.. تبدأ من 160 جنيها

أسعار الفسيخ والرنجة في المحلات 2024.. وجبة المصريين بعيد الفطر

أسعار الفسيخ بالإسكندرية في عيد الفطر 2023.. الرنجة تبدأ من 90 جنيها
بقلم آية حسنين