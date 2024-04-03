أسعار الفسيخ والرنجة في السويس.. تبدأ من 140 جنيها

يستعد المواطنون لاتناول وجبة من الأسماك المملحة خلال أيام عيد الفطر المبارك، ويبحث البعض عن أسعار الفسيخ والرنجة في السويس، لأنهم يعتبرونها نوعا من التغير بعد انقضاء شهر رمضان.

أسعار الفسيخ والرنجة في السويس

وأشار محمود محمد صاحب محل فسيخ لـ«الوطن» أن أسعار الفسيخ والرنجة في السويس جاءت كالآتي:

- الفسيخ يبدأ من 180 جنيها حتى 300 جنيه على حسب الحجم

- الرنجة تبدأ من 140 جنيها

- يبدأ سعر السردين من 80 جنيها حتى 120 جنيها على حسب الحجم

إقبال على شراء أنواع الفسيخ المختلفة بالسويس

وأوضح محمود محمد أن أسعار الأسماك المملحة تتباين حيث أن أكثر أنواع عليها إقبال هي الفسيخ، والرنجة متوسطة، أما السردين أساسي وأسعاره تختلف على حسب الحجم.

وأضاف أن أكثر الأنواع عليها إقبال من قبل المواطنين هي المتوسطة «الحجم المتوسط من الفسيخ والسردين مطلوب بشكل كبير وسعره بيكون 200 جنيه، وحوالي 100 جنيه للسردين، لكن طبعا الرنجة المبطرخة أكثر نوع مطلوب».