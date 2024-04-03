اختفاء «مصطفى» في أحداث الحلقة 24 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق

أحداث مثيرة شهدها مسلسل صيد العقارب الحلقة 23 للفنانة غادة عبدالرازق، بعد أن استقبلت «سميحة» خبر مقتل ابنها «معتز»، في العمل الذي يذاع على قناة CBC ومنصة Watch it.

وذهبت عايدة في مسلسل صيد العقارب الحلقة 23 للفنانة غادة عبدالرازق، من أجل لقاء «سميحة» في منزلها، وتخبرها أنها حاولت حماية ابنها «سامح»، لكنها فقدت «معتز» الابن الثاني، وحدث بينهما نقاشًا مليئا بالتهديدات المتبادلة.

اختفاء مصطفى في أحداث الحلقة 24 من مسلسل صيد العقارب

خلال عرض الحلقة 24 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، تواصلت الفنانة ميار الغيطي التي تقوم بدور «عائشة»، مع «عايدة» لتخبرها بأن شقيقها «مصطفى» غير موجود في المنزل.

أحداث الحلقة 24 من مسلسل صيد العقارب

كما شهدت الحلقة 24 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، انفعال «عايدة» على رجالها بعد أن فشلوا في العثور على شقيقها «مصطفى»، وطالبتهم بالبحث كثيرًا حتى يعثروا عليه، وأمرتهم بالذهاب لرجال «إسماعيل الغول»، الذي يقوم بدوره الفنان رياض الخولي، والمشاجرة معهم بعد ما قاموا بضرب شقيقها «مصطفى».

الحلقة 24 من مسلسل صيد العقارب

وفي أحداث الحلقة 24 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، تحدث «شوقي» مع «عايدة» ليعترف لها بأنه حاول قتلها، وذلك من خلال سم أعطاه له «إسماعيل الغول» من أجل وضعه في العصير، لكنه رفض قتلها معترفًا لها بكل شئ، وترجاها أن تسامحه على ما فعله.