مسلسل صيد العقارب الحلقة 24.. هل تنجح خطة قتل غادة عبدالرازق؟

مع اقتراب مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبدالرازق من نهايته، مع الوصول للحلقة رقم 24، تتصاعد الأحداث بشكل كبير، في ظل الصراع الدائر بين عائلتي درغام والغول، لاسيما أن «عايدة» تبحث عن الانتقام لمقتل شقيقها علي الذي جسد دوره الفنان محمود عبدالمُغني، بينما تبحث عائلة إسماعيل الغول عن التخلص منها من أجل حماية ابنهم سامح الذي تسبب في مقتل شقيقها.

الحلقة 23 من مسلسل صيد العقارب، شهدت كشف سر سميحة، التي تُجسد دورها الفنانة سيمون، بعدما اعترفت لزوجها إسماعيل الغول، الذي يلعب دوره الفنان رياض الخولي، بأنّها كانت متزوجة قبله وأن معتز قُتل على يد زوجته ولاء الغول، بعد شكها في علاقته بـ«سيمون».

مسلسل صيد العقارب الحلقة 24.. هل تنجح محاولات قتل غادة عبدالرازق؟

الحلقة ذاتها شهدت تحريض إسماعيل الغول على قتل غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة، من أجل إبعادها عن ابنه سامح الذي قتل شقيقها، فهل تنجح محاولاته في الحلقة 24 الليلة؟

موعد عرض الحلقة 24 مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق

ويُعرض مسلسل صيد العقارب الذي ينافس في سباق رمضان 2024، على شاشة CBC في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوميا، بينما يكون موعد الإعادة في تمام الساعة 2:45 صباحًا، وتأتي الإعادة للمرة الثانية في الساعة 1:45 مساء اليوم التالي.

مسلسل صيد العقارب من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، فيما يشاركها البطولة كلا من ورياض الخولي وأحمد ماهر وسيمون، محمد علاء، أحمد جمال سعيد، محمود عبد المغني، ميار الغيطي، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.