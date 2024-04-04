دارت أحداث الحلقة 9 من مسلسل الفنانة نيللي كريم، حول لجوء الدكتور إبراهيم إلى حيلة تمكنه من مساعدة مرضاه على النوم بشكل جيد، ولكن أحد المرضى طلب المساعدة من «فراولة» لإتمام شفائه وتنجح في ذلك لتتلقى بعدها زيارتين مهمتين في مكتبها من هؤلاء المرضى، وينتظر متابعي العمل الدرامي ما ستسفر عنه الأحداث الجديدة في مواعيد عرض مسلسل فراولة على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 10.

مواعيد عرض مسلسل فراولة على قناة dmc في رمضان

وحول مواعيد عرض مسلسل فراولة على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 10، التي تعرض غداً الخميس في تمام الساعة الـ 7:45 دقيقة، بالتزامن مع عرض الحلقة على منصة watch it الرقمية، كما تعرض على قناة dmc دراما في تمام الساعة الـ 12 منتصف الليل.

ملخص الأحداث السابقة لمسلسل فراولة على قناة dmc

وتدور أحداث العمل الدرامي الذي تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم في قالب من الكوميديا الاجتماعية، التي تعتمد على المواقف التي تتعرض لها «فراولة» ابنة حارس إحدى البنايات بحي الزمالك، والتي تساعدها الظروف على اقتحام مجتمع سيدات الأعمال بسبب احترافها هواية قديمة، وهي قراءة الفنجان، لتصبح خبيرة بمجال الطاقة.