رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مواعيد عرض مسلسل فراولة على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 10

كتب:

منى صلاح
12:02 ص | الخميس 04 أبريل 2024
مواعيد عرض مسلسل فراولة على قناة dmc في رمضان

مواعيد عرض مسلسل فراولة على قناة dmc في رمضان

دارت أحداث الحلقة 9 من مسلسل الفنانة نيللي كريم، حول لجوء الدكتور إبراهيم إلى حيلة تمكنه من مساعدة مرضاه على النوم بشكل جيد، ولكن أحد المرضى طلب المساعدة من «فراولة» لإتمام شفائه وتنجح في ذلك لتتلقى بعدها زيارتين مهمتين في مكتبها من هؤلاء المرضى، وينتظر متابعي العمل الدرامي ما ستسفر عنه الأحداث الجديدة في مواعيد عرض مسلسل فراولة على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 10.

مواعيد عرض مسلسل فراولة على قناة dmc في رمضان

وحول مواعيد عرض مسلسل فراولة على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 10، التي تعرض غداً الخميس في تمام الساعة الـ 7:45 دقيقة، بالتزامن مع عرض الحلقة على منصة watch it الرقمية، كما تعرض على قناة dmc دراما في تمام الساعة الـ 12 منتصف الليل.

ملخص الأحداث السابقة لمسلسل فراولة على قناة dmc

وتدور أحداث العمل الدرامي الذي تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم في قالب من الكوميديا الاجتماعية، التي تعتمد على المواقف التي تتعرض لها «فراولة» ابنة حارس إحدى البنايات بحي الزمالك، والتي تساعدها الظروف على اقتحام مجتمع سيدات الأعمال بسبب احترافها هواية قديمة، وهي قراءة الفنجان، لتصبح خبيرة بمجال الطاقة.

اقرأ المزيد:

مسلسل فراولة الحلقة 9.. نيللي كريم وضريبة شهرتها

مسلسل فراولة الحلقة 9.. هل توافق نيللي كريم على إنشاء تطبيق لقراءة الكف؟

مسلسل فراولة الحلقة 8.. نيللي كريم تدخل عالم الشهرة والأضواء

مسلسل فراولة الحلقة 8.. هل تستمر شهرة نيللي كريم بعد ظهورها الإعلامي؟
بقلم منى صلاح