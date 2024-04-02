مسلسل فراولة الحلقة 8.. هل تستمر شهرة نيللي كريم بعد ظهورها الإعلامي؟

زادت شهرة «فراولة»، التي تلعب دورها نيللي كريم، بعد ظهورها كضيفة خاصة وخبيرة في العلاج الروحي إلى جانب الإعلامية هبة الأباصيري في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة CBC، في أحداث الحلقة 7 من مسلسل فراولة.

مسلسل فراولة الحلقة 8

وينتظر جمهور مسلسل فراولة الحلقة 8 بعدما شهدت الحلقة 7 من مسلسل فراولة، أحداثًا متسارعة، عند ظهور محسن العصفوري، الملقب بـ«ملك المقاولات في مصر» نظرًا لشعبيته الواسعة، وحديثه مع نيللي كريم حول ماهية إتمام صفقة من عدمها، باعتبار أنها معالجة روحية، وأرشدته لإتمام الصفقة فقط للتخلص من أسلوبه العدواني أثناء الحديث معها، مما جعلها تربح مبالغ طائلة من هذه الصفقة، وأطلقت على الشركة التي هي نائبة بها، بعد هروب مستر يانج اسم «فراولة».

مسلسل الفراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على، بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر، وغيرهم، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم الفنانة سمر مرسى.

موعد عرض مسلسل فراولة الحلقة 8

ستعرض الحلقة 8 من مسلسل فراولة على قناة dmc في تمام الساعة 8:15 صباحًا و1:45 ظهرًا، بالتزامن مع بثها على منصة «Watch It» الرقمية، وتعيد قناة dmc دراما الحلقة في تمام الساعة 5 صباحًا، والساعة 4:30 عصرًا.