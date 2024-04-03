مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 9.. ليلى تلجأ للسوشيال ميديا أملا في إيجاد ابنها عمر

تلجأ ليلى «عائشة بن أحمد»، خلال أحداث مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 9، إلى حيلة أخيرة، وهي البحث عن ابنها الحقيقي عمر عبر السوشيال ميديا، إذ دخلت إلى إحدى صفحات المفقودين موقع «فيسبوك»، وكتبت ما حدث معها أثناء ولادة الطفل عمر، وطلبت من المتابعين على تلك الصفحة أن يتواصلوا معها، في حالة كان لدى أحدهم حل لتلك المشكلة.

مواعيد عرض مسلسل بدون سابق إنذار

ويعرض مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC اليوم، فيكون في تمام الساعة 6:15 مساءً، والإعادة في الساعة 5 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، ضمن مسلسلات رمضان 2024.

فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل «بدون سابق إنذار»، بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد في أول عمل يجمعهما، ويشاركهما أحمد خالد صالح ونهال عنبر وأحمد علي ماهر، من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هاني خليفة.

وتدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حول حياة الزوجين آسر ياسين «مروان»، وعائشة بن أحمد «ليلى» التي تنقلب رأسا على عقب، بعد اكتشافهما مرض ابنهما عمر بسرطان الدم «لوكيما» ما يتطلب العديد من التحاليل والأشعات والتي كشفت عن صدمة كبيرة، وهي أن الطفل عمر ليس ابنهما هما الاثنين، إذ إن ابنهما الحقيقي تم تبديله أثناء ولادته.