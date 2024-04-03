موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 9 على قناة dmc

أحداث لا زالت عالقة في أذهان المشاهدين حول مسلسل بدون سابق إنذار، ورحلة حل لغز العثور على ابن الفنان آسر ياسين «مروان»، وهو الذي ينتظره المشاهدون في مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 9 على قناة dmc اليوم.

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 9

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 9 على قناة dmc في النصف الثاني من شهر رمضان، ويذاع في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

نجوم مسلسل بدون سابق إنذار

ومسلسل بدوت سابق إنذار بطولة آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، ونبيل الحلفاوي، ونهال عنبر، وأحمد خالد صال، إخراج هاني خليفة، وﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إنتاج محمد مشيش.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

وتدور قصة مسلسل بدون سابق إنذار، في إطار اجتماعي تشويقي، حول زوجين ينتظران مولودهما الأول، وفجأة يكتشفان مشكلة كبيرة عندما يتم نجلهما العام السادس، وإصابته بالسرطان والبحث عن علاج وهو في ذلك السن، خاصة أنّه يحتاج إلى عملية عاجلة لنقل عظام، ويحاولان البحث عن متبرع، ومع ظهور التحاليل يكتشفان أنّ الطفل المصاب ليس ابنهما.