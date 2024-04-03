مشكلة ناقشها مسلسل بدون سابق إنذار.. كيف يهيئ الزوجان أطفالهما عند الطلاق؟

شهدت الحلقات السابقة من مسلسل بدون سابق إنذار وجود خلافات زوجية بين أحمد خالد صالح الذي يجسد شخصية «حسن» وزوجته جهاد حسام الدين التي تجسد دور «هدى»، وبسبب هذه الخلافات اتفق الزوجان على الانفصال، ومن واقع هذه الحلقات كيف يهيئ الأزواج أبناءهم عند حدوث الانفصال؟

تهيئة الأطفال عند الانفصال

هناك عدة خطوات يجب على الأزواج اتباعها عند الانفصال للحفاظ على نفسية الطفل، وفقًا لما أكده أخصائي الطب النفسي «إبراهيم سويلم» في حديثه لـ «الوطن» ويعد أبرزها:

- في حالة الانفصال الآمن بين الزوجين، يجب عليهما التحدث مع أبنائهما، وشرح لهم بشكل بسيط تستقبله عقولهم عن طبيعة الحياة الجديدة التي سيقبلون عليها والتي ستتضمن عدم وجود الأب أو الأم بشكل دائم معه في المنزل.

- إذا كان الأطفال لديهم نسبة كافية من الوعي تساعدهم على تقبل الوضع، يجب مصارحتهم بالحقيقة.

- عدم اتباع سياسة الابتزاز العاطفي سواء من الأب أو الأم لضمان وجود الأطفال في صفه.

- عدم اختفاء أي من الطرفين من حياة الأطفال.

- قضاء الأطفال يومهم بين الأب والأم بعد الانفصال.

خطورة عدم تهيئة الأطفال عند الانفصال

فكرة الأسرة هي الركن الأساسي في حياة الطفل، عند انهيار الأسرة وتفككها بدون تهئية الطفل لذلك يشكل العديد من المخاطر على الطفل أهمها:

- عدم الشعور بالأمان بسبب عدم تواجد أحد والديه.

- الحرمان العاطفي.

- الفشل الدراسي.

- اضطرابات نفسية عديدة بسبب الخلافات بين الأب والأم.

- بداية ظهور سلوك عدواني في تعاملاته.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار في إطار من التشويق والإثارة، عن زوجين يكتشفوا عن طريق الصدفة أن نجلهم ليس من صلبهم وتتصاعد الأحداث في الحلقات لمعرفة الحقيقة، العمل من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة، وسيناريو وحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هاني خليف.