موعد إعادة مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC الحلقة 9 

تعرض قناة DMC الحلقة 9 من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، الليلة، وذلك في تمام الساعة 6:15 مساءً، ضمن مسلسلات رمضان 2024، بالتزامن مع العرض على منصة «Watch it».

موعد إعادة الحلقة 9 من مسلسل بدون سابق إنذار

أما عن موعد إعادة الحلقة 9 من مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC، فإنه يعاد عرض الحلقة في تمام الساعة 5:00 صباحًا والساعة 2 ظهرًا.

مسلسل بدون سابق إنذار من بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، وتدور أحداثه حول الزوجين «مروان»، و«ليلى» التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب، بعد اكتشافهما مرض ابنهما عمر بسرطان الدم «لوكيميا»، ما يطلب العديد من التحاليل والأشعة التي كشفت عن صدمة كبيرة، وهي أنّ الطفل عمر ليس ابنهما، وجرى تبديله مع طفل آخر أثناء ولادته.

يُذكر أنَّ مسلسل بدون سابق إنذار هو دور البطولة الأولى لآسر ياسين وعائشة بن أحمد، ويشاركهما البطولة أحمد خالد صالح، ونهال عنبر، وأحمد علي ماهر، وهو من تأليف ألمى كفارنة، وإخراج هاني خليفة.