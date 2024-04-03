مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 9.. ممرضة تثير الشك في نفس آسر ياسين

حققت الحلقات الأولى من مسلسل بدون سابق نجاحا جماهيريا كبيرا، ويترقب الكثيرون عرض الحلقة 9 من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد والذي يُعرض عبر قناة DMC.

مسلسل بدون سابق إنذار

أما عن ملخص ما جاء في الحلقة 8 من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، سيطرت على آسر ياسين حالة من التشتت والحيرة بعد علمه بمسألة وجوب إنكار أبوته للطفل عمر، ليستطيع رفع دعوى قضائية ضد المستشفى التي ولد بها الطفل في محافظة الإسماعيلية، واتهامها بتبديل ابنه الحقيقي أثناء ولادته، قبل أن يقرر التشاور مع عائشة بن أحمد.

وبعد التشاور مع عائشة بن أحمد رفضت فكرة إنكار الأبوة ليقرر إبعاد الخطوة عن تفكيره والبحث عن ابنه الحقيقي كما كان يفعل.

وفى المشهد التالى من مسلسل بدون سابق إنذار تدور جلسة عتاب بين «ليلي» ووالدتها أثناء زيارة الآخيرة لابنتها من أجل الاطمئنان على الطفل عمر، وتوضح نجوى أنّها تركت ليلى وشقيقتها منذ الصغر وسافرت دبي بسبب صعوبة العيش مع والدها الذي كان يعنفها، ووصل الأمر في إحدى المرات إلى أن نجوى فكرت في إنهاء حياتها، لينتهي المهشد بتصالح الطرفين وسط أجواء مؤثرة وعاطفية.

وفي المشهد التالى، يواصل آسر ياسين البحث عن ابنه بمساعدة صديقه عماد، بعدما توصلا إلى منزل إحدى الممرضات «زينب»، التي كانت تعمل بالمستشفى وقت ولادة الطفل عمر بالإسماعيلية، ولكن عماد اكتشف أمرا غير سارا وهو أنّ الممرضة تركت بيتها منذ سنوات بصورة مفاجئة، ولا يعلم جيرانها أين ذهبت، ما زاد الشكوك في نفوس الطرفان بأنّ لها يد فيما حدث.