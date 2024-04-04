مواعيد عرض مسلسل بدون سابق إنذار على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 10

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 10 على قناة DMC اليوم، فيكون في تمام الساعة 6:15 مساءً، والإعادة في الساعة 5 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهرًا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أحداث الحلقة 9 من مسلسل بدون سابق إنذار

دارت أحداث الحلقة 9 من مسلسل بدون سابق إنذار، حول استمرار محاولات آسر ياسين «مروان»، في البحث عن ابنه عمر، الذي تم استبداله في أحد مستشفيات الإسماعيلية.

وتوالت أحداث الحلقة، لتظهر تحسنا كبيرا في العلاقة بين الزوجين ليلى «عائشة بن أحمد» ومروان، بعد ترقيتها في العمل.

فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل «بدون سابق إنذار»، بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد في أول عمل يجمعهما، ويشاركهما أحمد خالد صالح ونهال عنبر وأحمد علي ماهر، من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هاني خليفة.