ملخص الحلقة 9 من مسلسل بدون سابق إنذار.. مروان يتعرض للضرب المبرح بعد وصوله للممرضة

يواصل الفنان آسر ياسين «يلعب دور مروان» في الحلقة 9 من مسلسل بدون سابق إنذار، البحث عن ابنه الحقيقي عمر الذي جرى استبداله أثناء ولادته عام 2016، في أحد مستشفيات محافظة الإسماعيلية، إذ يتلقى اتصالا هاتفيا من ابن عمه عماد، يخبره بأنه وجد عنوان الممرضة زينب الجديد.

ويتجه مروان «آسر ياسين» على الفور إلى مكان سكن الممرضة زينب بمحافظة الإسماعيلية، أملا في أن يصل إلى أي معلومة لها علاقة بمسألة تبديل ابنه عمر، لكن حدث ما لم يتوقعه، إذ اعتقد بعض أهالي المنطقة التي تسكن بها الممرضة زينب، أن مروان يضايقها ويعاكسها، لذلك يعتدون عليه بالضرب والسحل، حتى يقع على الأرض ويكسر هاتفه.

ويقرر مروان العودة للقاهرة، بعدما تعرض للضرب المبرح على أيدي شباب منطقة التي تسكنها الممرضة زينب، ويحكي ما حدث لزوجته عائشة بن أحمد «ليلى»، ويخبرها أنه يشعر بالإحباط، ويفكر في أن يصرف نظر عن حوار البحث عن ابنه الحقيقي.

وتلجأ ليلى «عائشة بن أحمد» في الحلقة 9 من مسلسل بدون سابق إنذار، إلى حيلة أخيرة، وهي البحث عن ابنها الحقيقي عمر على السوشيال ميديا، إذ دخلت على إحدى صفحات المفقودين موقع «فيسبوك»، وكتبت ما حدث معها أثناء ولادة الطفل عمر وطلبت من المتابعين على تلك الصفحة أن يتواصلوا معها في حالة كان لدى أحدهم حل لتلك المشكلة.

وتعتقد ليلى أن اللجوء للسوشيال ميديا هو الأمل الأخير أمامهم بعد أن قرر الزوجان عدم إنكار أبوتهم للطفل عمر ورفع دعوى قضائية على المستشفى الذي ولد به عمر وتم استبداله بمحافظة الإسماعيلية.

هذا بالإضافة إلى ترقي ليلى فى عملها، ما يسبب لها فرحة عامرة، جعلتها تذهب إلى زوجها مروان لتخبره بالأمر، وتفاجأت برد فعل زوجها إذ فرح بها كثيرا وقال لها إنه فخور للغاية بها، إذ إن مروان من النوع الذي لا يحب أن يتحدث عن مشاعره، كما أخبرها مروان أنه لو لم تكن ظروفهم مثل السابق لأخذها في مكان ما للاحتفال، ففرحت ليلى بحديثه كثيرا.