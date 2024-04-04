مسلسل مليحة الحلقة 9.. إسرائيل تحول غزة إلى سجن مفتوح

يستمر الجد في رواية حكاية القضية الفلطسينية لحفيدة، خلال الحلقة 9 من مسلسل مليحة، فقد دعا الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حركتي حماس وفتح للجلوس على طاولة واحدة، للوصل إلى وفاق بعد الحروب الدامية التي حدثت بينهما، أودت بحاية المئات من الفلسطينين، ليشكلان معا حكومة وحدة وطنية عام 2007، لكنها لم تصمد سوى عدة أشهر، ليعود الخلاف بينهما مرة أخرى، ويتحول الخلاف إلى قتال دامي بين الطرفين، لتستغل إسرائيل هذا الوضع، وتفرض حصارها الخانق على القطاع الصغير، وخرقت الهدنة.

مسلسل مليحة الحلقة 9

تحولت غزة بذلك إلى سجن مفتوح، يعيش فيه 52% من الفلسطينيين، وفي ظل هذه الأوضاع، خرقت إسرائيل الهدنة التي وقعتها في مصر، وشنت غارة على قطاع غزة، قتلت فيها 6 فلسطينيين، وردت حماس عليها بصواريخها البدائية، فقررت إسرائيل اجتياح غزة في يناير 2009، ودخلت تدمر وتقتل وتهد في أركان غزة، على الرغم من إجبار صواريخ حماس سكان المستوطنات للهروب إلى الملاجئ.

مصر تتدخل لإنهاء النزاع بين الفصائل الفلسطينية

ويستمر الجد في الحلقة 9، رواية أحداث القضية الفلسطينية لحفيده، مردفا، أنه في تلك الأثناء، بادرت مصر لإدخال المساعدات، ونقلت الجرحى إلى مستشفياتها، وأخذت في التفاوض حتى تم وقف إطلاق النار، وبدأت إسرائيل في سحب قواتها من غزة.

ونظمت مصر مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار القطاع، وجددت الوساطة بين الفصائل ونجحت في توقيع المصالحة الفلسطينية في مايو 2011 ولكن ذلك لم يتم تنفيذه، وظلت إسرائيل تقول إنها قضت على روح المقاومة إلى الأبد، ولكن ما حدث في 2023 غير مسار الأحداث.