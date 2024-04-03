ذكرته الحلقة 9 من مسلسل «مليحة».. أبرز بنود الوفاق الوطني الفلسطيني

ذكرت الحلقة التاسعة من مسلسل مليحة الذي يعرض على شاشة CBC تفاصيل الخلاف «الفلسطيني - الفلسطيني» كما كان هناك الكثير من التفاصيل حول وثيقة الوفاق الوطني للفلسطينيين عام 2006، وتحدث سامي مغاوري خلال السرد التاريخي الذي يسبق الحلقة عن شكل الاتفاق.

ونستعرض خلال التقرير التالي أبرز ملامح اتفاق الوفاق الوطني الفلسطيني المذكور خلال الحلقة التاسعة من مسلسل مليحة، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

تفاصيل وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني

نص البند الأول من الوثيقة على ما اصطلح عليه حل الدولتين وإقامة فلسطين على حدودها 1967، وضمان حق العودة، وتحرير الأسري بينما ذكر البند الثاني ضرورة تطبيق إتفاق القاهرة في مارس 2005م، وأن المصلحة الوطنية آنذاك كانت تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد يضمن تمثيل جميع القوى والفصائل والأحزاب الوطنية والإسلامية والتجمعات الفلسطينية وغيرها من مؤسسات، على أن تظل منظمة التحرير الفلسطينية ائتلافا وإطارا وطنيا جامعاً للفلسطينيين.

أما البند الثالث فقد ركز على «حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، على أن تكون المقاومة في الأراضي المحتلة عام 1967».

العلاقات الفلسطينية الفلسطينية

أما في البند الرابع تم وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني، وفي البند الخامس ذكر حماية وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها نواة الدولة القادمة.

ولم تنسى الوثيقة الاهتمام باللاجئين في البند التاسع الذي نص على ضرورة العمل ومضاعفة الجهد لدعم ومساندة ورعاية اللاجئين والدفاع عن حقوقهم.

ونص البند الـ14 من الوثيقة على ضرورة سلمية العلاقات الداخلية، فيما دعا البند الـ17 المجلس التشريعي لإصدار القوانين التي تنظم عمل المؤسسة الأمنية