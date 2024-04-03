مسلسل مليحة يعرض اتفاق مكة.. هكذا اتفق الأشقاء على إنهاء الاقتتال

استعرض مسلسل «مليحة» في حلقته الـ9، مسألة اتفاق مكة ومحاولة المصالحات الفلسطينية الفلسطينية، الذي توصل فيه الفلسطنيون إلى اتفاق، بعد محادثات يومين بمكة المكرمة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وقتها، الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، واتفقوا على وقف الاقتتال فيما بينهم، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

اتفاق مكة تم بوساطة ورعاية الملك السعودي الراحل الملك عبدالله

واتفق الفلسطنيون في مكة المكرمة، بوساطة خادم الحرمين على تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن لرئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية رسميا، بتأليف حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وفي 8 فبراير 2007، تلا مستشار الرئيس الفلسطيني نبيل عمرو التكليف الرسمي لهنية، بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية المقبلة، وتضمن التكليف دعوة الى احترام الشرعية الدولية والاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية.

وشملت تفاصيل الاتفاقية، التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وفق اتفاق تفصيلي والشروع العاجل باتخاذ الاجراءات الدستورية لذلك، والتأكيد على حرمة الدم الفلسطيني، واتخاذ الاجراءات والترتيبات التي تحول دون إراقته، مع التأكيد على الوحدة الوطنية الفلسطينية، واعتماد لغة الحوار كسبيل وحيد لحل الخلافات.

شملت الاتفاقية توجيه الشكر لمصر

وشملت اتفاقية مكة في فقرتها الأولى، تقديم الشكر الجزيل للأخوة في مصر الشقيقة، والوفد الأمني المصري في غزة، الذين بذلوا جهودًا كبيرة في تهدئة الأوضاع في القطاع، خلال الفترة السابقة.

وانهار الاتفاق مع أحداث منتصف يونيو في قطاع غزة في يونيو 2007، التي انتهت إلى أن تؤول السلطة في القطاع إلى حركة حماس، وطرد حركة فتح وممثلي السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية من قطاع غزة بالكامل.

مسلسل مليحة مكون من 15 حلقة، تأليف رشا عزت الجزار، إخراج عمرو عرفة، ويقوم ببطولته دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاص، أمير المصري.