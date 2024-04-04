مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ25.. هل يستمر ضغط الشركة لشراء المنزل؟

شاهد الجمهور من متابعي مسلسل إمبراطورية ميم الأحداث المتصاعدة على مدار 24 حلقة، وكان من ضمنها محاولة «مادي» مايان السيد في إقناع أبناء مختار ببيع المنزل، كما حاولت أيضاً أن تخلق خلافًا بين «مختار» خالد النبوي وشقيقته «مديحة» نشوى مصطفى.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ25

وجاء ضمن أحداث الحلقة الـ 24 من مسلسل إمبراطورية ميم، اليوم، ظهور «مختار» في البرنامج الذي يقدمه المذيع «كريم الدالي» محمد محمود عبدالعزيز طليق «مي» حلا شيحة في مناظرة كلامية مع «نادين» يارا عزمي إحدى العاملين بالشركة التي تريد شراء المنزل، ورفض البيع على شاشة التليفزيون أمام الجميع.

والمنتظر في الحلقة الـ25 معرفة، هل الشركة تظل تضغط عليه، وتقدم له العروض للبيع أم تستسلم وتتركه بعد رفضه أمام شاشة التليفزيون؟

مسلسل إمبراطورية ميم

ويدور مسلسل إمبراطورية ميم في إطار تشويقي عائلي حول «مختار» وعائلته، ويشارك في بطولة هذا العمل الفنان خالد النبوي في دور الأب «مختار» ونجله نور النبوي في دور الأبن الأكبر «مروان»، وحلا شيحة في دور «مي» والدة صديقة نجل «مختار» بالمدرسة، ونشوى مصطفى في دور «مديحة» شقيقة «مختار».