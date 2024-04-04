رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ25.. هل يستمر ضغط الشركة لشراء المنزل؟

كتب:

هبة ياسر
02:53 م | الخميس 04 أبريل 2024
إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم

شاهد الجمهور من متابعي مسلسل إمبراطورية ميم الأحداث المتصاعدة على مدار 24 حلقة، وكان من ضمنها محاولة «مادي» مايان السيد في إقناع أبناء مختار ببيع المنزل، كما حاولت أيضاً أن تخلق خلافًا بين «مختار» خالد النبوي وشقيقته «مديحة» نشوى مصطفى.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ25

وجاء ضمن أحداث الحلقة الـ 24 من مسلسل إمبراطورية ميم، اليوم، ظهور «مختار» في البرنامج الذي يقدمه المذيع «كريم الدالي» محمد محمود عبدالعزيز طليق «مي» حلا شيحة في مناظرة كلامية مع «نادين» يارا عزمي إحدى العاملين بالشركة التي تريد شراء المنزل، ورفض البيع على شاشة التليفزيون أمام الجميع.

والمنتظر في الحلقة الـ25 معرفة، هل الشركة تظل تضغط عليه، وتقدم له العروض للبيع أم تستسلم وتتركه بعد رفضه أمام شاشة التليفزيون؟ 

مسلسل إمبراطورية ميم 

ويدور مسلسل إمبراطورية ميم في إطار تشويقي عائلي حول «مختار» وعائلته، ويشارك في بطولة هذا العمل الفنان خالد النبوي في دور الأب «مختار» ونجله نور النبوي في دور الأبن الأكبر «مروان»، وحلا شيحة في دور «مي» والدة صديقة نجل «مختار» بالمدرسة، ونشوى مصطفى في دور «مديحة» شقيقة «مختار».

اقرأ المزيد:

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc الحلقة 24

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 24.. هل تنجذب حلا شيحة لـ خالد النبوي بعد تغيير مظهره؟

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 24.. محاولات من مادي لإقناع أولاد مختار ببيع المنزل

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 24.. هل يوافق مختار على بيع المنزل مقابل 200 مليون جنيه؟

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 24
بقلم هبة ياسر