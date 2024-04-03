مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 24.. هل تنجذب حلا شيحة لـ خالد النبوي بعد تغيير مظهره؟

يقرر «مختار» الذي يجسد دوره الفنان خالد النبوي، تغيير شكله من أجل تغيير الواقع، ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 24، ويساعده في ذلك نجله نور خالد النبوي، الذي صمم أن يواكب والده العصر والموضة.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 24

وجاءت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 24، بتطور العلاقة بين مختار ومي التي تجسد دورها الفنانة حلا شيحة، بعد موافقة مختار أبو المجد على حضور اجتماع السكان من أجل بيع منازل سكان المعادي، بعد أن عرضت عليه «مي» الفكرة، لكنه ما زال مصمما على عدم بيع المنزل، ويحاول التقرب من مي بكل الطرق.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 24

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

وشهدت الحلقة السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم، إقامة مادي التي تجسد دورها الفنانة مايان السيد في منزل عائلة مختار أبو المجد بسبب عدة مشاكل واجهتها في حياتها الشخصية.