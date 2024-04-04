مشكلة طرحها مسلسل حق عرب.. كيف تتعامل مع نجلك إذا كان يعاني من الإدمان؟

شهدت الحلقات السابقة من مسلسل حق عرب، إدمان أحمد العوضي الذي يقدم شخصية «عرب» للمخدرات رغمًا عنه بعد خطفه خلال الأحداث، ومن وحي هذه الحلقات يواجه بعض الأهالي صعوبات بالغة في التعمل مع أبنائهم الذي يعانون من الإدمان، كيف تتصرف لمساعدة نجلك لخروجه من هذه الأزمة؟

علامات تشير للإدمان

الكثير من المراهقين يقعون في هذا الفخ لأسباب مختلفة، لكن بحسب ما أكدته أخصائي الطب النفسي وعلاج حالات الإدمان هبة عبد الوهاب، اكتشاف الأهالي لهذا الأمر بشكل مبكر يسهل من خطوات العلاج والتعافي، هناك علامات تشير إلى مرض نجلك بالإدمان أبرزها:

- العصبية الزائدة بدون أي مبررات

- التوتر المبالغ فيه

- طلب الأموال بشكل مستمر

-الأرق بصورة مستمرة

- اضطرابات في النوم والأكل

- افتعال المشاكل

كما يوجد علامات أخرى تظهر على الوجه قد تشير إلى تعاطي هذا الشخص للمخدرات مثل احمرار العين والهالات السوداء.

كيف تتعامل الأسرة مع مريض الإدمان؟

تشارك أسرة الشخص المريض بالإدمان في العلاج بنسبة كبيرة، فالدعم الذي يتلقاه منهم يساهم في تحسن حالته وإصراره على التعافي، وأوضحت الأخصائية النفسية عدة طرق للأسرة تساعدهم في التعامل مع الابن إذا كان يعاني من هذا المرض:

- تقبل الأمر وعدم إلقاء اللوم على أنفسهم.

- عدم عتاب الابن بصفة مستمرة.

- تحفيز ودعم الشخص المصاب بالتواجد معه في مراحل العلاج.

- التقرب منه على قدر المستطاع.

- مراقبة البيئة المحيطة به بعد التعافي.

قصة مسلسل حق عرب

تدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار من التشويق والإثارة، يواجه بطل العمل العديد من المشكلات في حياته، بسبب إصراره على معرفة قاتل والده، وتشهد الحلقات وجود صراعات عديدة بين أبطال المسلسل، العمل من بطولة أحمد العوضي ودينا فؤاد ورياض الخولي، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.