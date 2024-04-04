موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل بدون سابق إنذار على قناة dmc

يحظى مسلسل بدون سابق إنذار بشعبية كبيرة بين الجمهور، بسبب قصته المثيرة ومشاهد الدراما القوية التي يقدمها، تدور القصة حول آسر ياسين وعائلته، والتحديات التي يواجهونها أثناء رحلة البحث عن طفلهم الحقيقي الذي تم استبداله بعد الولادة، يختبر آسر ياسين الشكوك حول هوية ابنه الحقيقية بعد إجراء اختبار تحليل DNA، ويكتشف بأنّ الطفل الذي يربيه ليس ابنه الحقيقي، وينتظر الجمهور بشغف الحلقة 10 من المسلسل على قناة DMC اليوم.

أحداث مسلسل بدون سابق إنذار

دارت أحداث الحلقة السابقة من مسلسل بدون سابق إنذار، حول استمرار بحث مروان «آسر ياسين» في إيجاد ابنه الحقيقي حيث ذهب إلى مكان سكن الممرضة زينب بالإسماعيلية، محاولًا الوصول إلى أي معلومة حول تبديل ابنه عمر، لكن حدث ما لم يتوقعه، اعتقد مجموعة من أهل المنطقة التي تسكن بها الممرضة زينب، أن مروان يعاكسها، واعتدوا عليه بالضرب والسحل، ووقع على الأرض ويكسر هاتفه.

موعد عرض الحلقة 10 من المسلسل على قناة DMC اليوم

ستتم عرض الحلقة 10 من مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC اليوم في تمام الساعة 6:15 مساءً، ويمكن متابعة هذه الحلقة أيضًا عبر منصة Watch it في الوقت نفسه، وستتم إعادة بث الحلقة في الساعة 6:15 مساءً، والساعة 5 صباحًا، والساعة 2 ظهرًا.