رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ24.. مختار يرفض بيع منزله

كتب:

ضحى محمد
12:42 ص | الخميس 04 أبريل 2024
إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم

ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 24، قرر مختار خالد النبوي، أن يظهر في برنامج تليفزيوني مع محمد محمود عبد العزيز، من أجل الكشف عن رأيه في بيع منزله.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ24

بأحداث متتالية، ذهب مختار إلي البرنامج التليفزيوني مع طليق «مي» حلا شيحة، وأعلن للجميع على الهواء، رفضه بيع منزله مهما كان المقابل.

وعرضت شركة يحيي شاكر على مختار 200 مليون جنيه من أجل بيع منزله، لكنه يرفض ويقف أمام أبنائه، ويقنعهم بأن المنزل مليئ بالذكريات بينهم وبين والدتهم الراحلة ميسون.

اقرأ المزيد:

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc الحلقة 24

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 24.. هل تنجذب حلا شيحة لـ خالد النبوي بعد تغيير مظهره؟

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 24.. محاولات من مادي لإقناع أولاد مختار ببيع المنزل

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 24.. هل يوافق مختار على بيع المنزل مقابل 200 مليون جنيه؟

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 24
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.