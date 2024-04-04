مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ24.. مختار يرفض بيع منزله

ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 24، قرر مختار خالد النبوي، أن يظهر في برنامج تليفزيوني مع محمد محمود عبد العزيز، من أجل الكشف عن رأيه في بيع منزله.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ24

بأحداث متتالية، ذهب مختار إلي البرنامج التليفزيوني مع طليق «مي» حلا شيحة، وأعلن للجميع على الهواء، رفضه بيع منزله مهما كان المقابل.

وعرضت شركة يحيي شاكر على مختار 200 مليون جنيه من أجل بيع منزله، لكنه يرفض ويقف أمام أبنائه، ويقنعهم بأن المنزل مليئ بالذكريات بينهم وبين والدتهم الراحلة ميسون.