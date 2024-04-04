مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 9.. ليلى تبحث على السوشيال ميديا عن ابنها

في الحلقة 9 من مسلسل بدون سابق إنذار، تلجأ ليلى «عائشة بن أحمد» إلى حيلةٍ أخيرةٍ؛ للبحث عن ابنها عمر عبر منصّات التواصل الاجتماعي، تدخل ليلى إلى صفحات المفقودين على موقع «فيسبوك»، وتشارك قصتها وما حدث لها في أثناء ولادة طفلها عمر، وطلبت من المتابعين التواصل معها في حالة كان لديهم أي معلومات حول المشكلة.

استخدام ليلى لوسائل التواصل الاجتماعي

تعتقد ليلى أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي هو الأمل الأخير لهم بعد قرارهما عدم إنكار الأبوة للطفل عمر، ورفع دعوى قضائية ضد المستشفى التي ولد فيها واستبدل فيها، باعتبار السوشيال ميديا فكرة للوصول لمعلومات جديدة والتواصل بأشخاص قد يكونوا على ارتباط بالقضية.

ترقية ليلى في عملها وفرحة مروان بهذا الخبر

وبعد ذلك تم ترقية ليلى في عملها، وتسبب ذلك في فرحها بشكل كبير، وشاركت هذا الخبر مع زوجها مروان «آسر ياسين»، وتفاجأت برد فعلها الإيجابي، وعبر مروان عن فخره بها وقال لها إنه لو لم تكن الظروف التي يمرون بها في البحث عن ابنهم لأخذها في مكان ما للاحتفال بهذه المناسبة، وفرحت ليلى بسرور زوجها بهذا الخبر.