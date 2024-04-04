«نوى الصيام وسقط».. وفاة مؤذن داخل مسجد رحل فيه شقيقه الأكبر بدمنهور

حالة من الحزن سيطرت على أهالي مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، بعد رحيل الحاج طه صنيدق، مٌؤذن مسجد الحبشي، قبل لحظات من أذان الفجر، بعد سنوات من رحيل شقيقه إسماعيل داخل نفس المسجد.

«ارفعوا الماء وانووا الصيام»، كانت هذه آخر كلمات مؤذن مسجد الحبشي بدمنهور، قبل أن يٌفارق الحياة، ليكرر مشهد شقيقه الذي توفى داخل نفس المسجد بعد تنظيفه قبل صلاة الجمعة.

القصة الكاملة لرحيل عم طه مؤذن مسجد الحبشي بدمنهور

المؤذن الذي يطلق عليه أهل منطقته اسم «عم طه»، يبلغ من العمر 74 عاما، وهو مؤذن مسجد الحبشي منذ 50 عاما، لفظ أنفاسه الأخيرة بعد دقائق قليلة من مٌطالبته للمٌصلين بنية الصيام، ليسقط أرضا قبل صعوده إلى المنبر لرفع أذان الفجر.

عم طه يلحق بشقيقه الذي توفى في نفس المسجد منذ سنوات

«حسن الخاتمة»، هكذا وصف أهالي دمنهور وفاة شيخ المسجد، حيث علق أحد شهود العيان على رحيله من داخل المسجد عبر حسابه على «فيسبوك»: «عاش مؤذناً في الجامع، ومات مؤذناً في نفس الجامع، الله يرحمك يا عم طه ويرحمك أخوك الحاج إسماعيل».

«من مات على شيئ بٌعث عليه»، هكذا علق الشيخ الذي كان إماما للمصلين في صلاة جنازة عم طه، حيث احتشد المئات لصلاة الجنازة عليه وسط حالة من الحزن على رحيله.