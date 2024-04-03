«حماية المستهلك» يحذر من الإفراط في تناول كعك العيد: يسبب مشكلات صحية

أيام قليلة وينتهي شهر رمضان المبارك، وجرت العادة دائمًا أن يستقبل المصريون عيدهم بالحلوى والكعك والبسكويت والغّريبة والبيتيفور والمكسرات، في أجواء تعبر عن البهجة والفرحة باستقبال العيد، وفي هذا الإطار وجه جهاز حماية المستهلك بعض الإرشادات للمواطنين في نشرته الدورية، بشأن شراء وتناول كعك العيد خاصةً خلال الأيام الأولى بعد انتهاء الصيام مباشرةً.

تناول كميات قليلة من الكعك

وشدد جهاز حماية المستهلك، خلال نشرته التوعوية، على الالتزام بتناول كميات قليلة من الكعك في أول أيام العيد تجنبًا لحدوث مشكلات بالجهاز الهضمي أو تلبكات معوية أو إسهال شديد، مؤكدا ضرورة الاعتدال في تناول الحلويات بما فيها الكعك والشيكولاته، وعدم تناولها بشراهة، لما تحتوى عليه من كميات كبيرة من السكريات والدهون والسعرات الحرارية، والتي تؤدي إلى مشكلات هضمية وزيادة في الوزن.

وفي السياق أكد الجهاز الحرص على شراء كعك العيد والحلوى من مصادر معروفة ومحل ثقة وتجنب الأماكن الملوثة أو مجهولة المصدر أو الباعة الجائلين أو أي أماكن لا تلتزم بمعايير سلامة الغذاء.