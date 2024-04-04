موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 10 على قناة dmc اليوم

لا تزال بعض أحداث مسلسل بدون سابق إنذار عالقة في أذهان المشاهدين، خصوصًا رحلة حل لغز العثور على ابن الفنان آسر ياسين، الذي يُجسد دور مروان في المسلسل، وينتظر المشاهدون حل هذا اللغز في الحلقة الـ10 التي ستعرض على قناة dmc اليوم.

مواعيد عرض الحلقة 10 من مسلسل بدون سابق إنذار

ستتم عرض الحلقة 10 مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC اليوم في تمام الساعة السادسة والربع مساءً، في نفس وقت العرض عبر منصة Watch it، ويتم إعادة عرض الحلقة في الساعة 5 صباحًا، والساعة 2 ظهرًا.

يشار إلى أنّ مسلسل بدون سابق إنذار عرض على قناة dmc في النصف الثاني من شهر رمضان عقب أذان المغرب على قناة dmc، إضافة إلى توفره على منصة watch it.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار في إطار اجتماعي مشوق، حيث يتناول قصة زوجين لديهما ابن واحد، ولكن يواجهان صدمةً عندما يكتشفان أنّ ابنهما البالغ من العمر ستة أعوام يعاني من مرض السرطان ويحتاج إلى عملية زراعة عاجلة لنقل العظام، وبدأ الزوجان رحلة البحث عن متبرع مناسب، ولكن خلال التحاليل يكتشفان أن الطفل المصاب ليس ابنهما الحقيقي.

طاقم عمل مسلسل بدون سابق إنذار

يتميز مسلسل بدون سابق إنذار بطاقمه الفني المتميز، حيث يشارك في بطولته آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، ونبيل الحلفاوي، ونهال عنبر، وأحمد خالد صالح، والعمل من إخراج هاني خليفة.