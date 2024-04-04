فلسطينية تشكر الرئيس السيسي على الاستجابة وخروجها من غزة لمصر.. حامل بـ3 توائم

وجهت الفلسطينية رؤي السنداوي، التي كانت حامل بـ3 توائم، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري على الاستجابة لمناشدتها للخروج من غزة، خاصة بعد مرور موعد ولادتها ولم تكن الأدوية متوافرة في غزة بسبب الحرب.

فلسطينية تشكر الرئيس السيسي

وقالت رؤي إنها نازحة بمدينة رفح الفلسطينية وكانت حامل بـ3 توائم، وكانت على وشك الولادة، لكن بسبب نقص الأدوية لم تكن تحتمل الألم، مٌضيفة أنها وجهت رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لاستعجال خروجها من رفح لضمان سلامتها وسلامة أطفالها الثلاث.

عبور فلسطينية من معبر رفح للولادة بمصر

وأضافت أن الرئيس السيسي استجابت لمناشدتها، وتم الاعتناء بها خلال فترة الحمل من معبر رفح حتى وصولها لأحد المستشفيات الخاصة، التي كانت تُوفر الرعاية الصحية والطبية اللازمة لها ولأطفالها الثلاث.

ووجهت الشكر مرة ثانية على دعم الرئيس السيسي للفلسطينيين، وعدم التخلي عنهم، وتقديم المساعدات بشكل دائم عبر معبر رفح.