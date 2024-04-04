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دراما المتحدة

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 24.. مٌحاولة أخرى لزواج هاجر السراج

كتب:

هبة ياسر
01:10 ص | الخميس 04 أبريل 2024
إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم

جاء في أحداث الحلقات السابقة إصابة «مروان»، نور النبوي نجل «مختار» خالد النبوي الأكبر بحادث، حيث تم الاعتداء عليه بالضرب المُبرح وانتقاله إلى المستشفى ليتلقى علاجه، وشهدت الأحداث عودة «مادي» مايان السيد و«مروان»، من جديد، بعدما تركته بسبب حديث والده «مختار» معها.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 24

شهدت الحلقة الـ 24 من مسلسل إمبراطورية ميم، ذهاب «ماهر» إسماعيل فرغلي إلى مكتب «مختار» خالد النبوي وإخباره بأنه من دمياط، ويمتلك ورشة للنجارة، ونجله «أحمد» صديق ابنته «منى» هاجر السراج بالجامعة.

وكشف والد «أحمد» بأنه ساخط على الحياة البسيطة التي نشأ فيها، كما أنه يتخبى من حقيقته ومن أهله، لكنه شخص طيب وعريس جيد لابنته.

مسلسل إمبراطورية ميم 

شهدت الحلقة مصارحة «مختار» خالد النبوي «ماهر» إسماعيل فرغلي والد «أحمد» صديق «منى» هاجر السراج بالجامعة بحقيقة حب ابنته لابنه، موضحا أنها كانت تستخدمه فقط للضغط على والدها للسفر لكنها لم تحبه قط.  

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بقلم هبة ياسر