مسلسل محارب الحلقة 25.. بلاغ من عنتر ضد أبناء عمومة محارب

شهدت حلقة أمس من مسلسل محارب، توجه عنتر «حسني شتا» إلى قسم الشرطة، لتوقيع بلاغ ضد أولاد عمومة محارب بضربه وسط فرحه بسبب مشكلات عائلية مع أسرة محارب، إلا أنّ الشرطة أثبتت بشهادة الشهود أنّ عنتر هو من بدأ المشاجرة عندما حاول ضرب منال شقيقة محارب وسط تلقيها عزاء شقيقها، وتستمر الأحداث في مسلسل محارب الحلقة 25.

مسلسل محارب الحلقة 25

وما زالت الشرطة تطارد محارب، حيث استمرت في استجواب صديقه بتهمة قتل الغفير الصاوي، الذي كان الشاهد الوحيد في قضية مقتل العزازي، في حين استمر محارب في التخطيط للبحث عن أدلة براءته مع صديقة الجديد دشاش «أمير صلاح الدين»، الذي اقترح عليه الوصول إلى رامي العزازي الشاهد الثاني في قضية مقتل والده، وتتواصل الأحداث السريعة الليلة في مسلسل محارب الحلقة 25.