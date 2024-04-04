قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية تسهيلات ائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة مصر ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة TMH International LLC بمبلغ 76.203.750 يورو لتوريد 1300 عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بـ76.203.750 يورو

وأوضحت الجريدة الرسمية أنَّ ذلك القرار رقم 340 لسنة 2023، جاء بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة مصر ممثلة في الهيئة القومية لـ«سكك حديد مصر»، وبين وشركة TMH International LLC وذلك بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.