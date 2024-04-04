تعيينات هيئة السكة الحديد.. الشروط المطلوبة لوظائف 2024

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف التخصصية «رئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة بالقاهرة»، وهي تختص بمتابعة تنفيذ خطط العمرات والصيانة الدورية واليومية للعربات والجرارات وأجهزة ATC، وإتاحية العربات والجرارات للتشغيل، وإدخال التحسينات الفنية اللازمة لتفادى تكرار الأعطال وتحسين عمليات الصيانة

الشروط المطلوبة لشغل وظائف هيئة سكك حديد مصر 2024

وحددت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر الشروط المطلوبة لشغل الوظائف المطلوبة وهي تتمثل في الآتي:.

- اجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقا ً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة2016 ولائحته التنفيذية.

- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من الدرجة الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشرعاما ًعلى الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

- مؤهل عالٍ هندسي

المستندات المطلوبة لوظائف السكة الحديد 2024

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المستندات التي يجب تقديمها في شغل الوظائف كالتالي

- بيان الحالة معتمد موضحا ً به التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى.

–تقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة.

- الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.

- الدورات التدريبية «مدتها ونوعها ومكانها».

- العلاوات التشجيعية

– خطابات الشكر والتقدير والجزاءات إن وجدت وأى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

-عدد 6 صور شخصية مقاس4×6حديثة.

-بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعما ً بالمستندات المؤيدة لذلك

-مقترحات التطوير طبقا للنموذج المرفق + إضافته علي إسطوانة مُدمجة CD.

-خطاب من الإدارة القانونية معتمد بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد كمبيوتر + صورة بطاقة الرقم القومي + صحيفة الحالة الجنائية+ خطاب بتحليل المخدرات من مركز السموم أو أي مستشفي حكومي