«المهندسين» تحدد شروط القيد في جداولها وفق لائحة مزاولة المهنة الجديدة

أعلنت نقابة المهندسين المصرية، الانتهاء من إعداد لائحة مزاولة المهنة الجديدة وطرحها لحوار مجتمعي، قبل اعتمادها بشكل نهائي في اجتماع الجمعية العمومية المقبل، وتحدد لائحة مزاولة المهنة مجالات ممارسة المهندس لمهنته، وتنظم العلاقات المهنية بين المهندسين، وبين المهندس والجهات المختلفة في جميع المجالات على أسس صحيحة ومحددة، إضافة إلى واجبات المهندس ومسؤولياته فى مختلف ميادين الممارسة، وتنظم أسس تدريب ومتابعة تأهيل المهندسين، وتحدد الفئات الهندسية وأسس اجتيازها.

لائحة مزاولة المهنة للمهندسين

وحددت لائحة مزاولة المهنة في المادة رقم (29) إجراءات القيد لخريجي الجامعات والكليات والمعاهد المصرية المعتمدة من وزارة التعليم العالي، وجاءت كالتالي :

1. تتولى لجنة القيد بالشعبة الهندسية دراسة الكشوف الواردة اليها للتأكد من تطابق التخصصات الهندسية للخريجين مع التخصصات الهندسية بالشعبة، كما يلي.

أ. في حالة تطابق أي من الجوانب الفنية التخصصية الواردة بالكشوف وماهية المؤهل والدرجة العلمية مع التخصصات الهندسية للشعبة يتم رفع تقرير بالموافقة على قيد المهندسين الجدد بالشعبة الى مجلس الشعبة للاعتماد وإحالتها الى لجنة القيد بالنقابة للمراجعة ورفع توصياتها الى المجلس للاعتماد النهائي.

ب. في حالة عدم تطابق أي من الجوانب الفنية التخصصية الواردة بالكشوف وماهية المؤهل والدرجة العلمية مع التخصصات الهندسية للشعبة يتم رفع تقرير للجنة القيد بالنقابة للتنسيق والمراجعة مع لجنة التعليم الهندسي - المجلس الأعلى للجامعات لتحديد أسباب عدم التطابق والقرار المناسب لها.

ج- حال الحاجة إلى إضافة تخصص جديد إلى تخصصات الشعبة يتم تنفيذ المادة رقم (31) من اللائحة ورفع تقرير بذلك إلى مجلس الشعبة للإعتماد وإحالته إلى لجنة القيد بالنقابة للمراجعة ورفع توصياتها الى المجلس للاعتماد.

يتم تحديث قاعدة بيانات النقابة بهذه الكشوف بعد اعتماد المجلس لاستخراج كارنيهات العضوية عند طلب المهندس وتقديم جميع الأوراق المطلوبة منه.