موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الخميس 4-4-2024  

نشرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في المغرب اليوم الخميس 4-4-2024، إذ يهتم المسلمون بمعرفة إمساكية رمضان طوال الشهر الكريم من أجل ضبط موعد إقامة الصلاة وتناول وجبة الإفطار والاستعداد لصلاة التراويح.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم

ويحل موعد أذان المغرب في المغرب اليوم، في محافظة أغادير في تمام الساعة 7:00 مساء، على أن يكون في الدار البيضاء في تمام الساعة 6:54 مساء.

موعد أذان المغرب اليوم في المغرب الخميس 4-4-2024

يكون موعد أذان المغرب اليوم في المغرب الخميس 4-4-2024 وفق توقيت طربوش في تمام الساعة 6:44 مساء.

موعد صلاة المغرب في المغرب اليوم

ويكون موعد صلاة المغرب في المغرب اليوم في القنطيرة في تمام الساعة 6:50 مساء، وفي مراكش الساعة 6:54 مساء.

موعد الإفطار اليوم في المغرب الخميس 4-4-2024

ويكون موعد الإفطار اليوم في المغرب اليوم الخميس 4-4-2024 في مكناس الساعة 6:46 مساء، بينما في الرباط الساعة 6:51، على أن يكون موعد الإفطار في طنجة 6:48 مساء.