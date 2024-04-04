حملة «أنت أقوى من المخدرات».. تفاعل هائل وزيادة 500% في طلبات العلاج

شهد الإعلان الذي أطلقه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق ضمن «أنت أقوى من المخدرات» تحت عنوان «المخدرات هتجرك للنهاية.. ما تربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات»، تفاعلًا كبيرًا من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وبلغ عدد مشاهدي الإعلان على الصفحة الرسمية للصندوق «فيس بوك» 1.2 مليون مشاهدة.

ارتفاع عدد المكالمات لصندوق مكافحة الإدمان

وأوضح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، في تقرير له، أنَّ الكثيرين تفاعلوا مع الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر وفيس بوك وإنستجرام واليوتيوب»، مبينًا أنَّ جميع غالبية التعليقات إيجابية لمكافحة الإدمان، كما ارتفع عدد الاتصالات على الخط الساخن 16023 لصندوق مكافحة الإدمان إلى 4147 مكالمة لتلقي العلاج من الإدمان، وذلك في أول 5 أيام من إطلاق الحملة بنسبه 500% مقارنة بعدد 700 مكالمة عن نفس الفترة قبل الحملة، مما يشير إلى تأثير الحملة في رفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة والتقدم للعلاج المجاني من خلال مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إذ يتمّ توفر خدمات العلاج والدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي لمرضى الإدمان مجاناً وفى سرية تامة.

مرحلة جديدة من حملة «أنت أقوى من المخدرات»

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أطلقت مرحلة جديدة من حملة «أنت أقوى من المخدرات» تحت عنوان «المخدرات هتجرك للنهاية.. ما تربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات»، وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، حيث تضم المرحلة الجديدة للحملة إعلان لرفع الوعى بخطورة الإدمان وتعاطى المواد المخدرة.

وتدور أحداث الإعلان، حول تأثيرات المخدرات الوهمية علي الأشخاص بمختلف فئاتهم وأعمارهم، فنرى الشاب والفتاة والعامل والسائق الذين وقعوا في فخ الإدمان وقد جردتهم المخدرات من مشاعرهم الحقيقة الإنسانية، وحولتهم إلى دمية وتكبدهم العديد من الخسائر النفسية والاقتصادية والاجتماعية، بعد أن تمكنت من السيطرة عليهم، كما يهدف الإعلان إلى طرح رؤية فنية معاصرة للأضرار الناتجة عن تعاطي وإدمان المخدرات علي جميع فئات المجتمع، وإرسال رسالة تحذيرية هامة لجميع فئات المجتمع.

من جهته، أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنَّ هناك تفاعلًا كبيرًا مع إعلان حملة «المخدرات هتجرك للنهاية.. ما تربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات» من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، وجميعها إيجابية عن مكافحة المخدرات، كما ساهمت في الرغبة للتقدم للعلاج من تعاطى المخدرات وهو ما ظهر من زيادة عدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن 16023 لعلاج مرضى الإدمان والتعاطي عقب إطلاق الحملة، إذ يعمل الخط الساخن على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، ويتمّ تقديم جميع الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة.