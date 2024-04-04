ورطة لمدرب يجبر فريقه على التدريب معصوبي الأعين.. كيف انكشف أمره؟

في مشهد أشبه بلحظات الاختطاف المعروفة في الأفلام، والتي يظهر خلالها الضحية معصوب الأعين، تخطى أحد مدربي كرة القدم حدود الابتكار في اللعبة، ليتخذ منهجًا جديدًا، يبدو أنه سيكون أول من سلكه في ملاعب الساحرة المستديرة، بعدما شوهد فريق ويسترن بولدوجز، أثناء خوض حصة تدريبية وهو معصوب الأعين.. فماذا دفعه إلى ذلك؟

تدريب غريب في ملاعب كرة القدم

على مدار الفترة الطويلة المنقضية، كان لوك بيفيريدج مدرب بولدوجز الإنجليزي يهرب من عدسات الكاميرات والصحفيين، أثناء الحصص التدريبية لفريقه، رغبة في تنفيذ خططه الغريبة في التدريب، ولسوء حظه انكشف سره بعد محاولات طويلة من الإخفاء، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، التي تحدثت عن الأسباب التي دفعت المدرب لتنفيذ تلك الخطوة التي وصفتها بالغريبة والجنونية.

البداية كانت بمشاهدة فريق ويسترن بولدوجز يجري تمرينًا غريبًا، وذلك عندما دخل عددًا من الصحفيين لمقر التدريب في ميعاد مختلف عن المحدد لهم، ليكتشفوا أن هناك أمرًا غريبًا يحدث داخل الملعب، عبارة عن مشاهد للاعبين وهم معصوبي الأعين أثناء تنفيذ التمرين في ملعب «ويتن أوفال»، ما أثار حالة من الغموض والجدل الواسع.

ماذا قال عند مواجهته بهذا الفعل الغريب؟

«كنت آمل ألا تسألوني عن ذلك أبدًا».. في أول مقابلة بين الصحفيين ومدرب الفريق، اعترف مدرب بولدوجز أنه شعر بورطة، عندما انكشفت تصرفاته الغريبة أثناء التدريبات، بالتأكيد على أنها طريقة غريبة يلجأ لها من أجل زيادة تركيز اللاعبين على الكرة ومكانها والشعور بها أثناء الركلات والتسديد.

الفكرة جاءت عندما أخبره أحد لاعبيه أنه يركز بشكل أكبر عندما يرتدي قناعًا على عينيه، ما جعل المدرب يحاول تعميم الفكرة على الفريق بالكامل، وتطويرها ليجعلهم معصوبي الأعين جميعًا أثناء التمرين.

رغم أن المدرب أراد أن يثبت أن كلامه عن هذه الخطة مجرد مزحة، إلا أنه اعترف أن هذا الأمر يجرى استخدامه من أجل زيادة التركيز عند المهاجمين بشكل محدد، خاصة أثناء التسديد على المرمى، لكن الأمر لايزال يحتاج إلى وقت وتطوير لتقنيات التنفيذ.

بيفيريدج يرى أن تزامن وصول وسائل الإعلام مع التدريب كان سيئ الحظ، لكنه حاول تفسير الفكرة غير التقليدية ويبدو أنه لم يفلح: «عندما رأيت مشغل الكاميرا واقفًا داخل الملعب بالكاميرا، قلت للمساعد الفني ماتي سبانجر إن التوقيت لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك».