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دراما المتحدة

دينا الشربيني تكشف تفاصيل دورها في فيلم شقو قبل عرضه بعيد الفطر

كتب:

ضحى محمد
03:19 ص | الأحد 31 مارس 2024
دينا الشربيني

دينا الشربيني

تشارك الفنانة دينا الشربيني في فيلم شقو، الذي من المقرر عرضه ضمن موسم عيد الفطر المبارك المقبل، وذلك بعد مشاركتها في بطولة مسلسل كامل العدد +1 ضمن ماراثون دراما رمضان 2024.

دينا الشربيني تكشف تفاصيل دورها في فيلم شقو

ونشرت الفنانة دينا الشربيني، صورة البوستر الخاص بفيلمها شقو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «استنوا فاطمة في فيلم شقو، انتظروا في عيد الفطر بجميع سينمات مصر، والفيلم من إنتاج أحمد السبكي، وتأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي».

أبطال فيلم شقو

يشارك في بطولة فيلم شقو، الفنان عمرو يوسف وينافس به في موسم عيد الفطر المباركن إلى جانب محمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل ويسرا، وهو من تأليف وسام صبري ويخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي، وسيتم طرحه في مصر في العيد والدول العربية بعد العيد بعشرة أيام.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.