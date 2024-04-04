تكريم 425 من حفظة القرآن في قرية جروان بالمنوفية.. جوائز مالية وشهادات تقدير

نظمت جمعية سفراء الخير بقرية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، حفل تكريم لحفظة القرآن الكريم من أبناء القرية في ملعب نادي جروان، بحضور المئات من أهالي القرية التي غمرتهم السعادة والفرح طوال الحفل نظير تكريم أبنائهم .

تكريم حفظة القرآن الكريم

وقال رامي خلاف أحد أهالي القرية، إن الجمعية نظمت حفل تكريم لـ 425 من حفظة القرآن الكريم من خلال تقديم جوائز مالية دروع وشهادات تقدير لهم، بمشاركة عدد كبير من الأطفال والطلاب، مشيرا إلى أن الهدف من تلك المبادرة هي تشجيع النشأ الصغير على حفظ كتاب الله.

فقرات الحفل.. تلاوة القرآن الكريم وابتهالات دينية

وأوضح خلاف في تصريحاته لـ«الوطن»، أن الحفل بدأ بتلاوة القرآن الكريم ثم الابتهالات والأناشيد الدينية، وبعد ذلك تكريم حفظة القرآن الكريم وكافة المشاركين في تنظيم المسابقة القرآنية التي تقام كل عام بمناسبة حلول شهر رمضان، وسط زغاريد وفرحة من جميع الحاضرين الذين حرصوا على التواجد رفقة أبنائهم.