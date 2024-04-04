500 متقدم لاختبارات الحصول على ترخيص الإرشاد السياحي بلغات نادرة

كشف سمير عبد الوهاب، رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين، أن اختبارات الحصول على ترخيص الإرشاد السياحي بأحد اللغات النادرة، والتي ستجرى يوم 16 أبريل، تقدم لها أكثر من 500 متقدم، لافتا إلى أن تلك الامتحانات ستجرى بمقر كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان بالمنيل، وبالتنسيق مع النقابة.

اللغات التركية والفارسية والصينية

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن عدد ليس بقليل من المتقدمين للامتحانات تقدم للحصول على ترخيص الإرشاد السياحي باللغات التركية والصينية والفارسية، وهي اللغات التي شهدت الحركة السياحية الوافدة من المتحدثين بها إلى مصر، زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية في ظل نقص عدد المرشدين السياحيين المٌجيدين لتلك اللغات.

5 لغات لن تجرى بها الامتحانات

وأشار رئيس الللجنة إلى أن الامتحانات التي ستجري عقب انتهاء إجازات عيد الفطر ستكون مخصصة للغات النادرة، والتي لا تشمل «الإنجليزية- الفرنسية- الألمانية - الأيطالية - الإسبانية»، وهي الـ5 لغات التي يوجد بها أعداد كبيرة من الحاصلين على ترخيص الإرشاد السياحي بتلك اللغات.