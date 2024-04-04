5 أيام فقط تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، إذ ينتهي اليوم صيام اليوم الخميس الموافق 25 رمضان، لذا يبحث الصائمون عن موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الخميس 4-4-2024 وتوقيت الإفطار، الذي يأتي متأخرًا اليوم عن الأمس، حيث تختلف مواقيت الصلاة اليوم عن الذي يسبقه وفقًا لما أعلنته هيئة المساحة المصرية، في إمساكية رمضان 2024.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الخميس 4-4-2024 وتوقيت الإفطار، فضلًا عن عدد ساعات الصيام، ومواقيت الصلاة اليوم، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان، طوال شهر رمضان.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم

ويأتي موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم، متأخرًا بمقدار دقيقة واحدة فقط عن الأمس، بينما تزداد عدد ساعات الصيام نحو دقيقتين، فيما تظل باقي مواقيت الصلاة في نفس موعدها.

موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الخميس 4-4-2024

ووفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024 فإنّه يحل موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الخميس 4-4-2024 في تمام الساعة 6:17 مساءً، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم نحو 14 ساعة و22 دقيقة.

موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم

ويأتي موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم بتمام الساعة 6:27 مساء، أي يفصل بين الأذان والإقامة نحو 10 دقائق فقط، كما يحدث في باقي مواقيت الصلاة، وفقًا لبيان وزارة الأوقاف السابق، عدا الفجر، يفصل 20 دقيقة بين الأذان والإقامة.

موعد الإفطار اليوم في الفيوم الخميس 4-4-2024

ويبدأ موعد الإفطار اليوم في الفيوم الخميس 4-4-2024 بالتزامن مع انطلاق أذان المغرب في تمام الساعة 6:17 مساءً، إذ حث الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين، بالتعجيل بالإفطار فور سماع الأذان.

وتكون مواقيت الصلاة اليوم الخميس في الفيوم كما يلي:

يرفع موعد أذان العصر اليوم الخميس في تمام الساعة 3:32 مساءً.

يأتي موعد أذان العشاء اليوم الخميس في تمام الساعة 7:35 مساءً.

ترفع صلاة التراويح اليوم الخميس عقب صلاة العشاء مباشرة.

يأتي موعد صلاة التهجد اليوم الخميس بداية من 12 منتصف الليل.