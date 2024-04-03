ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء صوم اليوم الـ24 من شهر رمضان، لذا ينتظر الصائمون موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأربعاء 3-4-2024 لكسر صيامهم ويستعدون لاستقبال الليلة الوترية الثالثة التي ربما تكون ليلة القدر.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأربعاء 3-4-2024 الموافق 24 رمضان، فضلًا عن عدد ساعات الصيام، ومواقيت الصلاة، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها طوال شهر الصيام.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم

ويحل موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأربعاء 3-4-2024 في نفس موعده بالأمس، دون تبكير أو تأخير، وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024، بينما ويتأخر موعد صلاة العشاء.

موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الأربعاء 3-4-2024

ويأتي موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الأربعاء 3-4-2024 في تمام الساعة 6:16 مساءً، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم نحو 14 ساعة و20 دقيقة بزيادة قدرها دقيقة واحدة فقط عن الأمس.

موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم

وفيما يخص موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم، فإنّها تقام في تمام الساعة 6:26 مساءً، أي بعد رفع الأذان بمقدار 10 دقائق مثل باقي الصلوات، عدا الفجر إذ ينتظر نحو 20 دقيقة بين رفع الأذان وإقامة الصلاة.

موعد الإفطار اليوم في الفيوم الأربعاء 3-4-2024

ويرتبط موعد الإفطار اليوم في الفيوم الأربعاء 3-4-2024 بموعد أذان المغرب إذ يبدأ الصائمون في كسر صيامهم وتناول وجبة الإفطار فور سماع أذان المغرب في تمام الساعة 6:16 دقيقة، خصوصًا إنّ الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالتعجيل بالإفطار.

ووفقًا لإمساكية رمضان 2024 محافظة الفيوم، فإنّ مواقيت الصلاة اليوم يأتي كما يلي:

أذان الظهر اليوم في الفيوم.. يحل في تمام الساعة 12:00 مساءً.

أذان العصر اليوم في الفيوم.. يحل في تمام الساعة 3:32 مساءً.

أذان العشاء اليوم في الفيوم.. يحل في تمام الساعة 7:35 مساءً.

صلاة التراويح اليوم في الفيوم.. تبدأ عقب الانتهاء من صلاة العشاء.

صلاة التهجد اليوم في الفيوم.. تبدأ بعد 12:00 منتصف الليل.