«حياة كريمة» و«القومي للأمومة» يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز حقوق الطفل

وقعت المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والسيدة عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، برتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة من أجل دعم وتعزيز حقوق الطفل.

تطلعات القومي للطفولة والأمومة لحماية حقوق الطفل

وأعربت المهندسة نيفين، عثمان عن تطلعاتها لتعزيز حماية حقوق الطفل بالتعاون والشراكة مع مؤسسة «حياة كريمة»، وذلك من خلال تحقيق الأهداف المشتركة التي ترمي إلى توفير بيئة مناسبة لنمو الأطفال نموا صحيحا سليما، والعمل على حماية الطفل من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال وإنفاذ حقه في مأوى آمن وتنمية وجدانية ومعرفية خاصة الأطفال المعرضين للخطر، وضحايا العنف، والمتسربين من التعليم، وأطفال الشوارع، والأطفال العاملين والمجني عليهم والشهود على الجريمة وذي الإعاقة، وذلك بما يتفق مع رؤية مصر 2030.

«حياة كريمة» تتعاون مع المجلس القومي للطفولة لحماية الأمهات

وأعربت السيدة عهود وافي، عن سعادتها بالتعاون والشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة باعتباره الجهة المنوطة بتحقيق المصلحة الفضلى للطفل والعمل على انفاذ حقوقه التي كفلها له الدستور والقانون، لافتة إلى تطلعاتها لتنفيذ التدخلات التنموية التي تسهم في تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجا، والتعاون مع المجلس لحماية حقوق الأمومة لاسيما الأمهات في خطر «الأم السجينة، الأم المعيلة، زوجات الشهداء، أمهات الاطفال ذوي الإعاقة»، فضلا عن تبادل الخبرات والبيانات لسهولة الوصول إلى الفئات المستهدفة.