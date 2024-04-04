مؤلفة مسلسل بقينا اتنين: حاولنا تقديم مشكلة صدمة ما بعد الطلاق

قالت أماني التونسي، مؤلفة مسلسل بقينا اتنين، إنَّها حاولت تقديم مشكلة صدمة ما بعد الطلاق بطريقة نفسية في إطار اجتماعي كوميدي.

عدد حلقات المسلسل

وأضافت مؤلفة العمل، خلال مداخلة عبر شاشة إكسترا نيوز، أنَّ المسلسل كان 20 حلقة وتمّ ضغطه إلى 15 حلقة لكي يتناسب مع شهر رمضان، رغم أنَّه كان من المفترض أن يكون خارج الموسم الرمضاني.

الهدف من ظهور الطبيب النفسي في بداية الحلقات

وتابعت أنَّ هناك أكثر من مغزى لظهور الطبيب النفسي في بداية الحلقات، ويرجع ذلك لعدم رغبة المتزوجين أو المطلقين بعدم زيارة الطبيب النفسي أو استشاري العلاقات الزوجية محاولة منهم لمعرفة كيفية التعامل فيما بينهم، «الدعم النفسي في صدمة ما بعد الطلاق ليس عيبًا».

واستطردت أنَّ صدمة ما بعد الطلاق جرى رصدها في مسلسل بالنسبة للرجل والسيدة، ورصد لكيفية تأثير الطلاق على كليهما.