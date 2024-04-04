حضري بسكويت العيد مثل المحلات.. بدون استخدام ماكينة

البسكويت من أكثر أنواع المخبوزات المرتبطة بعيد الفطر المبارك، وتحرص ربات البيوت على معرفة طريقة سهلة لعمل بسكويت العيد في المنزل خطوة بخطوة، وذلك مع اقتراب انتهاء شهر رمضان وقدوم العيد، وإليك طريقة عمل بسكويت العيدوبدون ماكينة على خطى الشيف غادة التلي في برنامجها الذي يعرض على قناة cbc سفرة.

إليك خطوات عمل بسكويت العيد بدون ماكينة

المكونات:-

كيلو دقيق للحلويات.

2 كوب ونصف زبدة مجمدة.

3 بيضات متوسطة الحجم.

كوب ونصف من سكر أبيض ناعم.

نصف كوب من لبن مغلي يستخدم دافيء.

ملعقة كبيرة من النشادر.

3 معالق كبيرة بشر البرتقال.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة عمل بسكويت العيد بغطاء الزجاجة

- الخطوة الأولى: لعمل بسكويت العيد احضري زجاجة وقومي بقص الجزء العلوي منها بالغطاء الخاص بها، وقومي بخرقه بشوكة، وارفقي بها كيس الحلواني.

- الخطوة الثانية: أخفقي الزبدة والسكر باستخدام المضرب الكهربائي حتى تحصلي على لون فاتح، وامزجي البيض والفانيليا في إناء آخر، والآن قومي بإضافة البيض بالتدريج واستمري في الخفق.

- الخطوة الثالثة: انخلي الدقيق جيدًا في إناء نظيف وضيفي البيكنج بودر ورشة الملح والنشادر وبشر البرتقال، وضيفي المكونات السائلة للمكونات الجافة واستمري في الخفق، ثم ضيفي اللبن واخفقي حتى خلط المكونات جيدًا.

- الخطوة الرابعة: تدخل العجينة الثلاجة لمدة ساعة، وبعدها قومي بوضعها في كيس الحلواني، وغطاء الزجاجة، ورصي البسكويت على صاج الفرن وادخليه فرن حامي على درجة حرارة 180 درجة، وبعد أخذه اللون المراد أخرجيه وضعيه يبرد وخزنيه في علبه محكمة الغلق.