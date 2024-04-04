كعك العيد على شكل بوكيه ورد بأيد جهاد وندى.. «سادة وملبن وعجوة»

منذ نعومة أظافرها تعشق صنع الحلوى المختلفة، لكن التحاقها بكلية طب الأسنان جعلها تنشغل عن ممارسة هوايتها، لتقرر جهاد طارق عقب تخرجها ممارسة هوايتها بصنع الحلوى المختلفة، وإطلاق مشروع مع صديقتها ندى أيمن، لبيعها عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

بوكيه كحك بدلا من الورد

فى عام 2021 تخرجت «جهاد» بتقدير امتياز، ثم تزوجت وبمرور الوقت شعرت بالفراغ، فقررت ممارسة هوايتها في صناعة الحلوى: «من 5 أشهر قررت أشتغل لحد ما يجيلى جواب التعيين معيدة في الكلية، وبقيت أجرب الوصفات الأول أنا وصاحبتي ندى، ولقيتها عجبت الناس، وبعدين قلت لازم أعمل الحلويات بطريقة مبتكرة وجاذبة للعين قبل القلب، عملت كاب كيك على شكل بوكيه ورد، وعجب الزباين أوي، وكان فتحة خير عليا».

الوصول إلى شكل مميز ومختلف كان هدف «جهاد وندى» منذ بدء المشروع، إذ جربتا الكثير من وصفات الحلوى، لتستقرا على صناعتها على شكل بوكيه ورد: «الحلوى مناسبة لكل المناسبات، الكاب كيك كان حلو أوي، والناس شكرت فيه، واشترت منه لتقديمه كهدية بدلاً من الورد اللي بيترمى بعد فترة، ومع دخول رمضان عملت بوكيه كنافة محشية بحشوات مختلفة كمان عجب الناس، فقلت لازم أفكر فى حاجة جديدة».

كحك العيد على شكل بوكيه

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، فكرت «جهاد»، في عمل بوكيه كحك بدلاً عن الورد، ليكون هدية مثالية ومناسبة لتقديمها في العيد: «عملت كحك سادة ومحشو بالملبن، وعملت بوكيه كحك محشو بالعجوة بلونه البنفسجى وزينته بشكل مظبوط، لا يكون ناعم ولا خشن، وأهم حاجة النفس والطعم المظبوط».

تحلم «جهاد»، بأن يستمر مشروعها مع صديقتها «ندى»، وأن يصبح لديها محل، بدلاً من البيع «أونلاين»: «بحلم يكون عندي محل، وأستمر في ممارسة هوايتي المفضلة في صناعة الحلوى بشكل وطريقة مميزة».