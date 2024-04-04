كيف تعامل فؤاد المهندس مع الأسد؟.. نجل «الأستاذ» يحكي الموقف في بودكاست الوطن

تحدّث محمد فؤاد المهندس، عن علاقة والده «الأستاذ» بالحيوانات، مشيرًا إلى أنّها علاقة أزلية، بدأت بتعامله مع شبل أسد عن طريق زيارته للفنانة سميحة توفيق: «فؤاد المهندس كان معزوم عند سميحة توفيق ودخل الحمام وسمع صوت زئير خفيف ولقاه شبل أسد بيبصله، وقتها هو خاف وفضل واقف مكانه لربع ساعة، ومن ساعتها حلف إنه مش هيدخل بيتها تاني».

علاقة فؤاد المهندس بالحيوانات

وأكد «المهندس» خلال حلقته عبر تليفزيون «الوطن»، في برنامجه «حكايات المهندس»، على «بودكاست الوطن»، أنّ والده كان يحب الحيوانات كثيرًا، خاصة الأسد فكان يطلق عليه (البيه بتاع الغابة)».

وتابع: «كان بيحب السفر خصوصًا للبلاد اللي فيها أدغال وسفاري، زي جنوب إفريقيا وكينيا وأوغندا، ووافق على فيلم (عماشة في الأدغال) بسبب إنّه كان في أدغال إفريقيا، وكان بيقول إنّهم قاعدين ولقى مرة واحدة ثور بيجري ووراه أسد عشان ياكله، وهو اتبسط بالتجربة دي».

واستطرد: «هو عاشق ليهم وبيحبهم وكان بيحب يرسمهم، لأنه كان من الناس اللي في الرسم ممتاز، لدرجة أن أول فوازير لـ«عمو فؤاد» كان وقتها رايح يصطاد عشان كان عايز يعرّف الأطفال بالحيوانات».