بعد حريق شقة نجل فؤاد المهندس.. 8 نصائح تجنبك الإصابة في أثناء الحريق

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم، حريق هائل في شقة محمد نجل الفنان فؤاد المهندس بالزمالك؛ إذ التهمت النيران عددا من غرف المنزل، دون حدوث إصابات بشرية، وذلك بعدما أكدت ابنة الفنانة شويكار أنه بحالة صحية جيدة، ولم يحدد سبب الحريق حتى الآن وذلك بحسب تصريحاتها لـ«الوطن».

وهناك بعض الأمور التي وجب الانتباه لها في أثناء الحريق، بحسب موقع «ready gov» والتي يمكن تناولها على حدة في التقرير التالي..

8 نصائح لتجنب الإصابة في أثناء الحريق

انزل على الأرض واخفض رأسك وازحف تحت أي دخان وصولاً إلى المخرج.

قبل فتح الباب تحسس المقبض أولاً، فإذا كان أحدهما ساخنًا أو كان هناك دخان يخرج من حول الباب، فاترك الباب مغلقًا واستخدم طريقك الثاني للخروج.

افتح الباب ببطء كن مستعدًا لإغلاقه بسرعة في حالة وجود دخان كثيف أو حريق.

اتصل بالرقم 911 أو إدارة مكافحة الحرائق للتدخل السريع.

إذا لم تتمكن من الخروج أغلق الباب وقم بتغطية الفتحات والشقوق حول الأبواب بقطعة قماش أو شريط لاصق لمنع وصول الدخان.

اطلب المساعدة من النافذة باستخدام قطعة قماش فاتحة اللون أو مصباح يدوي.

إذا اشتعلت النيران في ملابسك فتوقف وانزل على الأرض وتدحرج وقم بتغطية وجهك بيديك، واستمر في التدحرج للخلف وللأمام حتى تنطفئ النار.

قم بإخماد النيران ببطانية أو منشفة.

استخدم الماء البارد لعلاج الحرق فورًا لمدة من 3 إلى 5 دقائق، وقم بتغطيته بقطعة قماش نظيفة وجافة.

حريق شقة نجل فؤاد المهندس

اندلع حريق في شقة نجل الفنان فؤاد المهندس بمنطقة الزمالك، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، تسبب في خسائر بعدد من غرف المنزل، دون أي إصابات بشرية، ولم يتحدد بعد سبب هذا الحادث.