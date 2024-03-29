نجل فؤاد المهندس عن حريق منزله: «شقة نحس ولعت للمرة التانية وعجّلت بوفاة والدي»

كشف محمد فؤاد المهندس، نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، أسباب حريق شقته فجر اليوم الجمعة.

وأضاف نجل فؤاد المهندس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد، أنه كان يؤدي صلاة الفجر، عندما تلقى اتصالا باشتعال النيران في شقته بسبب ماس كهربائي.

وتابع: كل حاجة في الشقة اتحرقت كل حاجة خلاص باظت، الحريق دا بيفكرني بحريق الشقة اللي حصل في 2006، والراحل فؤاد المهندس كان على قيد الحياة، والشقة اتحرقت كلها بسبب ماس كهربائي.

وأكمل محمد فؤاد المهندس: الحماية المدنية منعتي من دخول الشقة بعد الحريق الذي شب في الشقة فجر اليوم الجمعة، مؤكدًا أن حريق الشقة الذي حدث في 2006 عجّل بوفاة الفنان فؤاد المهندس.

وأردف نجل فؤاد المهندس: كل حاجة خاصة بوالدي اتحرقت أكلتها النار، التماثيل والجوائز والشهادات كله اتحرق كل دي حاجات عجّلت برحيل والدي عن الحياة، ودخل في دور اكتئاب.

وأوضح محمد فؤاد المهندس أنه لن يدخل الشقة في الوقت الحالي، "لا أملك القدرة النفسية على رؤية كل شيء وهو رماد"، منوهًا إلى أنه لم يفكر في بيع الشقة، مردفًا: «حاسس إن الشقة دي نحس، دا تاني حريق كل حاجة راحت، أنا قاعد مع أخويا دلوقتي ومش عارف هرجع تاني ولا لأ، أنا الشقة دي إيجار مش تمليك، وقاعد لوحدي، مش هدخل الشقة قبل 20 يوم من الآن».