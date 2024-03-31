نجل فؤاد المهندس: والدي اختار الزعيم والضيف أحمد لمسرحية أنا وهو وهي

واصل محمد فؤاد المهندس، نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس كشف أسرار جديدة في حياة والده، وذلك خلال حلقة جديدة من برنامج «حكايات الأستاذ»، والمذاع عبر «تليفزيون الوطن».

وقال نجل الفنان الراحل: «بداية، الأستاذ فؤاد المهندس لما أتعرف على الأستاذ عبدالمنعم مدبولي في برنامج ساعة لقلبك، دايمًا كنت بشوف إنهم شبه بعض، كانوا متلاصقين قوي، وكان أصحاب قوي، والحقيقة كان الأستاذ عبدالمنعم مدبولي معلم قوي جدا، والأستاذ فؤاد المهندس اتعلم منه حاجات كتير، فنشأت صداقة قوية جدا ما بينهما».

وأضاف: «ساعة لقلبك كانت حاجة من أجل الحاجات اللي عملها في حياته، والناس حتى الآن بتسمع ساعة قلبك، وبعدها اتعرف على الأستاذ بهجت قمر وهو من أهم الناس، بجانب موهبة فؤاد المهندس خلوه يبقى حلو».

وتابع: «بهجت قمر كان بيتنفس فؤاد المهندس، وهو كاتب ممتاز، عشان كدة كل مسرحيات الأستاذ كانت من تأليف بهجت قمر والأستاذ سمير خفاجة، وعملوا السكرتير الفني وهو كان بداية ظهور الأستاذ فؤاد المهندس في المسرح».

وأكمل: في مسرحية أنا وهو وهي سنة 1962 كانوا بيدوروا على شباب، وتقدم للأدوار 39 واحد اختار منهم 2، وهما عادل إمام والضيف أحمد، وكان محتضنهم قوي، وفضلت العلاقة وطيدة ما بين عادل إمام والأستاذ فؤاد المهندس إلى أن توفاه الله، وحزن جدا عند وفاة الضيف أحمد».

وأكمل حديثه قائلًا: «ثلاثي أضواء المسرح كانوا بيعملوا مسرحية، إخراج الضيف أحمد، اسمها الراجل اللي اتجوز مراته»، والضيف أحمد توفي، فقفلوا المسرح، فالأستاذ راح لهم وقالهم انتوا بتقفلوا المسرح ليه؟ فقام هو بنفسه بإخراج المسرحية، ولكنه اشترط إنه يتكتب في الأفيش إخراج الضيف أحمد».