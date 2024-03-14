«الفنون التشكيلية» ينظم ورشة متنوعة في متاحف القاهرة والمحافظات

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش العديد من الفعاليات والورش الفنية في المتاحف التابعة له في القاهرة والمحافظات.

الأم المصرية الجندي المجهول في المجتمع- المنصورة:

يقيم القطاع ورشة فنية تحت عنوان «الأم المصرية الجندي المجهول في المجتمع»، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحت إشراف نانسي أحمد عبد الله وذلك يوم السبت الموافق 16 مارس 2024 الساعة 12 ظهراً بدار بن لقمان متحف المنصورة القومي، العنوان: ش بورسعيد دار بن لقمان ميدان الموافي – المنصورة

ورشة رسم مظاهر من رمضان متحف الأمير وحيد سليم

ينظم القطاع ورشة رسم بعنوان «مظاهر من رمضان»، يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024 الساعة 11 صباحاً بمتحف الأمير وحيد سليم.

العنوان: 54 ش ترعة الجبل بجوار نادى المطرية الرياضي أمام محطة مترو أنفاق المطرية.المواعيد: يومياً من الساعة 9 صباحاً : إلى الساعة 3 عصراً عدا الجمعة والاثنين.

ندوة السينما والميتافيزيقا مركز سينما الحضارة قاعة 1

ويقيم القطاع ندوة تحت عنوان «السينما والميتافيزيقا»، يحاضر فيها الفنان كريم نبيل وعرض بصري لمقاطع فيلم «علامات signs» يوم الاثنين 25 مارس 2024 الساعة 8.30 مساءً بمركز سينما الحضارة قاعة 1

العنوان: مركز سينما الحضارة خلف صندوق التنمية الثقافية دار الأوبرا المصرية.