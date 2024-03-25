«الفنون التشكيلية» ينظم ورشا حول أهمية ترشيد المياه

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الفنان الدكتور وليد قانوش، العديد من الفعاليات والورش الفنية في المتاحف التابعة، خلال الأسبوع الجاري لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا، ومنها أهمية المياه، والعائلة وغيرها.

محاضرة عن أهمية المياه:

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه ينظم القطاع محاضرة عن «أهمية المياه» ودور الفرد والمجتمع في الترشيد في استهلاك المياه والحفاظ عليها من التلوث يصاحبها ورشة باستخدام ورق الكانسون والألوان المختلفة.

وتستهدف المحاضرة الفئة العمرية من 8 إلى 15 سنة تحت إشراف الفنانة رانيا مهدي مدير مركز راتب صديق، وذلك يوم السبت الموافق 30 مارس 2024 بمركز راتب صديق الثقافي 33 شارع جسر الكنيسة -المنيب -أمام الفخراني.

عرض بصري «العائلة»

ينظم القطاع عرض بصري تفاعلي تحت عنوان «العائلة» من حيث مفهومها ودورها المؤثر في المجتمع بحضور الفنان طارق مأمون - الفنان محمد منير العدوي - الفنان صابر مبارز، وذلك يوم الخميس 28 مارس 2024 بمركز سينما الحضارة قاعة (1) بمركز سينما الحضارة خلف صندوق التنمية الثقافية بدار الأوبرا المصرية.

«كنوز الفن الإسلامي»

في واحدة من أمسيات شهر رمضان ينظم القطاع ندوة تحت عنوان كنوز الفن الإسلامي، وذلك يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024 الساعة 8 مساء بمتحف محمد محمود خليل وحرمه.

«ورشة أشغال ورق»

وينظم القطاع ورشة أشغال ورق «فانوس رمضان» وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024 في تمام الساعة الـ 10 صباحاً بمتحف الأمير محمد وحيد الدين سليم. العنوان: 54 ش ترعة الجبل بجوار نادي المطرية الرياضي أمام محطة مترو أنفاق المطرية.

المواعيد: يومياً من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 3 مساءً عدا الجمعة والاثنين.