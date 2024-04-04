صندوق التنمية الحضرية يوضح خطوات الحصول على وحدة سكنية من مشروعاته

دشن صندوق التنمية الحضرية العديد من الوحدات السكنية في مشروعاته على مستوى الجمهورية، رغبةً منه في توفير وحدات سكنية لراغبي الحصول على وحدات من الصندوق، وتساءل بعض المواطنين عن كيفية الحصول على وحدات من الصندوق.

رئيس الصندوق يوضح خطوات حجز الوحدات السكنية

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه في إمكان راغبي الحصول على وحدات سكنية الاتصال بالخط الساخن للصندوق، وسيقوم بالرد أحد ممثلي خدمة عملاء الصندوق، أو عبر التوجه لمقرات المشروعات التي يرغب المواطن الحجز بها، مؤكدًا أن الشركة المسوقة تستقبل المواطنين وتساعدهم في معاينة الوحدات على أرض الواقع وحجزها، بجانب أنه في إمكان المواطنين التوجه لمقر صندوق التنمية الحضرية لحجز الوحدة السكنية التي يريدها في أي مشروع.

أسعار ومساحات الوحدات السكنية

وأوضح «صديق» أن للصندوق العديد من مشروعات الوحدات السكنية بالقاهرة الكبرى وهي مشروع أرض الخيالة بالسيدة زينب، ومشروع الواحة بمدينة نصر، ومشروع الأوقاف بشبرا الخيمة، موضحًا أن مساحات الوحدات السكنية تبدأ من 78 وتصل إلى 182 مترًا للوحدة السكنية، والأسعار من 900 ألف جنيه وتصل إلى 4 ملايين و800 ألف للوحدة السكنية، مع إمكانية التقسيط على 5 سنوات بدون فوائد.

نسبة تنفيذ مشروعات الصندوق 95%

وأضاف المهندس خالد صديق، أن الصندوق يعمل على الانتهاء من مشروعاته وأن نسبة التنفيذ تجاوزت 95% والمتبقي هو التوصيل على المرافق فقط، مُشيدًا بإقبال المواطنين على حجز وحدات الصندوق مما دفعه لاستكمال فتح مراحل ثانية للمشروعات التي لاقت استحسان عملائه.